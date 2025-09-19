Policiales

Hombre robó comercio en Centro de Montevideo y la trabajadora lo conoce: “Le doy de comer”

Montevideo Portal

Un autoservicio ubicado en Río Negro y Galicia, en el Centro de Montevideo, fue rapiñado en la mañana de este viernes. La dueña del local reconoció a uno de los delincuentes, ya que el “siempre iba a pedirle comida”.

Según informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal, el hecho ocurrió cuando el hombre identificado por la comerciante ingresó armado, le apuntó y exigió el dinero de la caja.

Además, le ordenó que se tirara al suelo, algo que la víctima evitó porque tiene “problemas de columna”.

Luego, el delincuente le exigió que abriera la puerta del comercio para permitir el ingreso de otros dos cómplices.

“Siempre le doy de comer, me compró raspaditas, y siempre le doy atención para él”, relató la comerciante en diálogo con Telenoche.

Sobre los otros asaltantes, la mujer señaló que estaban con “mascara, gorro y no conseguía reconocerlos”. Finalmente, dijo que sintió que fue “media hora de tortura”.

Montevideo Portal