Hombre resultó con lesiones graves tras disputa amorosa; fue apuñalado por un ex de su ex

Policiales

Montevideo Portal

Un hombre de 25 años resultó gravemente herido este viernes tras un episodio de violencia ocurrido en la ciudad de Rivera, en la zona de Bernabé Rivera, entre Santiago Gadea y Gregorio Sanabria, en el barrio Quintas al Norte.

De acuerdo a la información policial, un grupo de efectivos policiales encontró a la víctima en una plazoleta del lugar con heridas profundas provocadas por arma blanca, dificultades respiratorias y un cuadro de desorientación. Al momento de la llegada de la Policía, algunos vecinos intentaban contener la hemorragia.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Departamental de Rivera, donde se constató que presentaba un corte profundo en la zona subescapular derecha, una laceración en el área pectoral y una lesión subaxilar con compromiso muscular, por lo que quedó internado en observación.

Según consignó el comunicador local Pedro Olvera, el hecho se habría originado a raíz de un conflicto entre dos hombres que serían exparejas de una misma mujer. Uno de ellos se encontraba en la vivienda junto a la mujer cuando el otro habría llegado al lugar, situación que derivó en una discusión que terminó con la agresión a puñaladas.

El caso quedó a cargo de la Dirección de Investigaciones, que trabaja para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar responsabilidades.

Montevideo Portal