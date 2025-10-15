Judiciales

Hombre reclama a Transporte miles de dólares de expropiación de su terreno desde hace años

Jorge Olivares, un hombre de 63 años, reclama al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) por un dinero que se le debe hace años por la expropiación de un terreno de su propiedad.

Según comentó a Montevideo Portal, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez él quiso expropiar su terreno, ubicado en Progreso. El MTOP, en aquel momento bajo el liderazgo de Víctor Rossi, “ofreció unos veintenes” por los 400 metros cuadrados que componen la parcela. Olivares no aceptó y, por 2019, se inició un juicio, que tuvo una primera y única audiencia “como cuatro años” después.

“Ahora lo que está pasando es que el MTOP pone una excusa: falta un papel, falta esto, falta lo otro, para no hacer el título. Mientras no salga el título [del terreno], el juez no libera la plata”, sintetizó el propietario, que recalcó que estas “excusas” comenzaron en la pasada administración y continúan en la actual.

De acuerdo con lo dictaminado por el juez, el terreno finalmente fue valuado en unos US$ 24.000. “No es lo mejor que pretendíamos”, reconoció.

La sentencia del juez por la que se dictaminó que el MTOP libere la orden de pago solicitada por Olivares y su esposa, de 61 años, tiene fecha del 21 de diciembre de 2023. Es decir, desde hace casi dos años que la Secretaría de Estado no paga.

“No entiendo si lo hacen por gusto, si lo hacen por desidia o cuál es el drama. Lo que quiero saber es por qué no sale el título y terminamos con esto, si yo no tengo más el terreno”, puntualizó.

Montevideo Portal intentó contactarse con el actual director de Topografía —el área encargada de esto— del MTOP, Ernesto Silveira, pero no tuvo respuesta.

