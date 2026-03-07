Policiales

Hombre que apuñaló y mató a otro en el puerto de Punta del Este fue declarado inimputable

Montevideo Portal

La Justicia formalizó en la jornada de este viernes a un hombre de 47 años como autor inimputable de un homicidio ocurrido en la noche del 4 de marzo en la escollera del puerto de Punta del Este. Como medida cautelar, se dispuso su internación en el Hospital Vilardebó de Montevideo por un plazo de 180 días.

El hecho se registró próximo a las 22:00, cuando el 911 recibió un aviso sobre un hombre que había sido sacado del agua en la zona del puerto y al que le practicaron maniobras de reanimación. Al lugar concurrieron efectivos de la seccional 10° de Punta del Este, personal de Prefectura y una unidad de emergencia móvil.

Los médicos constataron el fallecimiento de la víctima, un hombre de 36 años identificado por sus iniciales A.N.D.B.R., quien presentaba una herida de arma blanca a la altura del tórax al momento de ser retirado del agua.

La investigación policial, apoyada en registros de cámaras de seguridad y testimonios, permitió establecer que la víctima y el agresor eran conocidos en la zona portuaria y habían mantenido un altercado que derivó en una pelea. El sospechoso, que cuenta con antecedentes penales, fue detenido minutos después a pocos metros del lugar del hecho.

Según se pudo determinar, ambos hombres mantenían problemas personales desde tiempo atrás, lo que habría desencadenado el episodio violento. La Fiscalía de Flagrancia de 3º turno dispuso diversas actuaciones, entre ellas una pericia psiquiátrica al detenido.

Según informó el Ministerio del Interior mediante un comunicado, el informe concluyó que el hombre “no puede comprender el carácter ilícito de sus actos”, por lo que en la audiencia judicial del 6 de marzo se resolvió su formalización como autor inimputable de un delito de homicidio y su internación en dicha institución de salud mental mientras continúa la investigación.

