Hombre “presumiblemente alcoholizado” falleció tras lanzarse a nadar en zona inhabilitada

Montevideo Portal
Un hombre falleció en la tarde de este sábado en las inmediaciones del Dique Mauá, en Montevideo, luego de ingresar al agua en una zona no habilitada para baños, según información primaria a la que accedió Montevideo Portal.
Según informó Prefectura, el hombre, que era mayor de edad, se encontraba junto a otras dos personas nadando en el lugar y estaba “presumiblemente alcoholizado”. Los acompañantes lograron salir por sus propios medios, mientras que el hombre no pudo hacerlo.
El hecho fue reportado a través del servicio de emergencias 911 y personal policial concurrió al lugar. La Fiscalía de Flagrancia fue puesta en conocimiento, y trabaja en el caso para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]