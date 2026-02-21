Hombre “presumiblemente alcoholizado” falleció tras lanzarse a nadar en zona inhabilitada

Policiales

Un hombre falleció en la tarde de este sábado en las inmediaciones del Dique Mauá, en Montevideo, luego de ingresar al agua en una zona no habilitada para baños, según información primaria a la que accedió Montevideo Portal.

Según informó Prefectura, el hombre, que era mayor de edad, se encontraba junto a otras dos personas nadando en el lugar y estaba “presumiblemente alcoholizado”. Los acompañantes lograron salir por sus propios medios, mientras que el hombre no pudo hacerlo.

El hecho fue reportado a través del servicio de emergencias 911 y personal policial concurrió al lugar. La Fiscalía de Flagrancia fue puesta en conocimiento, y trabaja en el caso para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

