Hombre preso por abusar de su sobrina. “Era como un padre para ella”, dijo la madre

Policiales

Un hombre de 48 años, identificado con las iniciales R. C. D. C., fue condenado en Paysandú como autor de “cinco delitos de abuso sexual agravado, uno de ellos en grado de tentativa, todos en régimen de reiteración real”. Se le impuso una pena de cuatro años y tres meses de prisón.

La víctima de los abusos es una niña que, al momento de comenzar las investigaciones, tenía nueve años.

La madre de la pequeña contó al medio local El Telégrafo que sus sospechas comenzaron debido a cambios en el comportamiento de la menor. “Lloraba de la nada” y “se angustiaba sin que se la retara y lloraba mucho. Entonces empecé a darme cuenta de que algo le estaba pasando. No sabía si era en la escuela o dónde”, dijo.

Un domingo, en el año 2019, llegó la revelación. “Le pregunté por qué lloraba así y, conversando por mucho rato, me dijo que el problema lo tenía con Roberto, su tío. Me contó que una noche en que yo tuve que ir a trabajar y ella se quedó en la casa de la tía, cuando estaba durmiendo en el sillón él se le acercó y la manoseó en sus partes íntimas. Y que después se la había llevado para su cama”, contó la mujer, quien agregó que ese mismo día radicó la denuncia policial.

“En ese momento fue como que se destapó y empezó a contarme que esa había sido la primera vez, pero que después ese tipo de abusos siguió pasando. Él era como un padre para ella, por el trato que tenían, y más siendo que su padre no vivía con nosotros, entonces la llevaba a hacer mandados. En cada paseo, le compraba coca-cola y alfajores para volver a manosearla en la camioneta. Me dijo que varias veces paraba en lugares oscuros o en calles por donde no pasaba nadie. Aprovechaba las veces que yo tenía que trabajar y la dejaba a su cuidado”, dijo la mujer.

En su relato, la progenitora hizo referencia a una variedad de circunstancias en las que el hombre abusaba de la niña, y que fueron surgiendo del relato de la víctima.

“No le importaba si había gente cerca, como pasó el día del cumpleaños de mi hija, que yo me ausenté 15 minutos porque fui a buscarle la torta. Ella me contó que ni bien salí por la puerta, el tío se le tiró encima para tocarla y ella salió corriendo, se encerró en el baño y trancó la puerta con la escoba. Y que cuando escuchó el ruido de la moto porque yo había vuelto, ella salió. Nunca me dijo nada, ni yo tampoco noté en esos momentos nada raro”, relató.

Tras la denuncia, la mujer debió atravesar situaciones difíciles, e incluso —asegura— difamaciones y calumnias.

“Yo la peleé todo lo que pude para que esto no quedara en la nada. Este señor intentó muchas veces ensuciarnos, que la nena mentía y que yo le seguía el juego para fabular contra él. A mi hija le hicieron varias pericias psicológicas y otras pruebas. No dejé de moverme, de andar atrás del fiscal, con mi abogada de oficio y él, que tenía abogado particular, que a veces uno piensa que ya lo tiene perdido por no poder pagar. Y la luché, tuve hasta al padre de mi hija en contra al principio, pero después entendió todo. Y el año pasado, en setiembre, se realizó la audiencia. Mi hija declaró en cámara Gesell, se mostraron las pericias donde estaba claro que el abuso existió y no era mentira. El abogado del degenerado me quiso ensuciar de mil maneras, hasta diciendo que yo era una drogadicta y prostituta, que le ponía cosas en la cabeza a la nena. El abogado no pudo hacer nada porque las pruebas eran claras”, dijo la mujer. “Estoy muy agradecida con el fiscal Joaquín Suárez porque fue el único que puso los dos huevos y defendió a la gurisa. Tiene ganado el cielo por cómo se comprometió, que no siempre se ve en todos la misma actitud. Se merece todo lo mejor”, expresó la mujer.

“Hemos pasado situaciones de mucho dolor con mi hija, que está yendo al psicólogo y muchas veces trato de sacar hasta de las limpiezas que hago para que esté contenida y poder pagarle la sesión. Ella hoy está mejor porque la trato de sacar adelante al costo que sea. Y traté de que fuera así, porque perdí hasta a mi hermana por un hombre degenerado que tocó a mi hija y que hasta hoy lo defiende”, concluyó la mujer en sus declaraciones al mencionado periódico sanducero.