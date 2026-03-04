Policiales

Hombre murió en el corredor de General Flores; quiso cruzar a pie y lo embistió un ómnibus

Un hombre de 57 años falleció en la mañana de este miércoles luego de ser atropellado por un ómnibus en el corredor de la avenida General Flores, ubicado en el límite de los barrios Pérez Castellanos y Cerrito de la Victoria, en la ciudad de Montevideo.

El siniestro ocurrió a la altura de la calle José Serrato. Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal en base a fuentes policiales, la víctima fue embestida por un vehículo de la compañía Copsa, luego de querer cruzar la senda a pie.

El sujeto invadió la senda y no se percató de que había un bus circulando en dirección sur. Al notar la situación, el chofer intentó esquivarlo, pero no lo logró y también terminó rozando a otro vehículo colectivo de la empresa Come que andaba en dirección contraria.

La principal hipótesis de la Policía es que la víctima cruzó mal el corredor; de todos modos, ya se ordenó hacer el relevamiento de los registros fílmicos de la zona. Los conductores de ambos ómnibus y los pasajeros que iban a bordo resultaron ilesos.

