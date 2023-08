Hombre murió atropellado en el momento justo en el que besaba a su pareja

El lamentable episodio ocurrió el pasado 20 de agosto en la localidad de Capão Redondo, al sur de la metrópoli brasileña de San Pablo

Sobre las 07:30 horas, una pareja del lugar caminaba por la avenida Comendador Sant’Anna, paseando al perro de ambos. Tal como se aprecia en las imágenes, el hombre y la mujer se dan un beso en la boca justo en el momento en el que un automóvil sin control sube a la acera y los embiste.

Según informara el portal noticioso local UOL, el peatón, de 31 años, fue trasladado al Hospital Municipal de M’Boi Mirim, donde se certifico su deceso. Su compañera, de 21 años, fue ingresada en el Hospital Municipal de Campo Limpo y no se divulgaron datos sobre su estado de salud. En cuanto al perro, resultó ileso.

??MOTORISTA EMBRIAGADO ATROPELA CASAL NA ZONA SUL DE SP | 1/2 | No domingo (20), um casal passeava com o cachorro quando foram atropelados por um carro em uma avenida no Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.



