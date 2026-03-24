Policiales

Hombre mató al nuevo compañero de u ex cuando esta se apestaba a presentar denuncia

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el pecho y una mujer resultó lesionada durante un violento episodio ocurrido en la madrugada del domingo en la vía pública. El caso, que se mantuvo bajo reserva durante días, fue informado oficialmente en las últimas horas

Según datos de Jefatura de Policía, el hecho se registró sobre las 4:00, a partir de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre una persona herida en la intersección de avenida San Martín e Independencia de la ciudad de Paysandú. Al lugar concurrió una dotación policial, que encontró a la víctima en estado grave. El hombre fue trasladado de urgencia en un móvil policial a un centro asistencial de la mutualista Comepa, donde poco después se constató su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Carlos Adamis Larruina Urquiza, poseedor de antecedentes penales.

En paralelo, la Policía desplegó un operativo en la zona que permitió detener a un sospechoso, Nicolás Miguel Escobar Álvarez, de 33 años, también con antecedentes.

Un conflicto previo y una pelea en la calle

Según informa el periódico local El Telégrafo, los elementos aportados por Fiscalía permiten reconstruir un trasfondo de conflictos personales que habrían motivado la mortal agresión.

Ese día, Larruina se dirigía hacia una dependencia policial junto a la madre de su hijo, con el fin de radicar una denuncia por la ausencia del menor. En esas circunstancias, ambos fueron seguidos por Nicolás Miguel Escobar Álvarez, expareja de la mujer.

El hombre interceptó a ambos y se generó una discusión que derivó en una agresión física. En medio de la trifulca la mujer fue herida, pero logró retirarse del lugar. Los hombres continuaron enfrentados en la vía pública.

Durante el altercado, Escobar Álvarez empuñó un arma blanca y le asestó una puñalada en el pecho a Larruina Urquiza. La herida, aunque pequeña en apariencia, fue profunda y alcanzó el corazón, provocando la muerte de la víctima en cuestión de minutos.

En las últimas horas, el agresor fue encontrado culpable de un delito de violencia doméstica, en reiteración real con un delito de homicidio. Por esa razón, se le impuso una pena de siete años de prisión, en régimen de cumplimiento efectivo.