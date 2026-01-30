Policiales

Hombre mató a otro de una puñalada en Goes; dijo que se había “metido” con su hija menor

Montevideo Portal

Un hombre de 54 años falleció en la mañana de este viernes luego de haber sido apuñalado en el abdomen durante un incidente ocurrido en la noche del jueves en las inmediaciones de avenida General Flores y Carlos Reyles, en el barrio Goes de la ciudad de Montevideo.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, un grupo de efectivos debió acudir a una plaza de la zona para intervenir en un desorden. Allí, se les informó que el sujeto en cuestión se había “metido” con una adolescente de 13 años y con su padre.

Una hora más tarde, recibieron un llamado alertando por una persona herida de arma blanca en el mismo lugar. Cuando los uniformados llegaron, notaron que el agredido era el mismo sujeto, que presentaba una herida en el abdomen y tenía aliento alcohólico.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial para ser atendida; allí, terminó siendo ingresada a block quirúrgico. Pasados unos minutos, la adolescente se comunicó con el 911 para informar que el agresor era su padre, de 32 años.

En horas de la madrugada, el victimario se presentó en la Seccional 6° para confesar el hecho. Ya en la mañana de este viernes, la Policía tomó conocimiento de que el sujeto había fallecido producto de las lesiones.

El caso pasó a la órbita de la Fiscalía de Homicidios de 4° turno, que dispuso la realización de la autopsia al cadáver y el relevamiento de la escena por parte de Policía Científica.

Montevideo Portal