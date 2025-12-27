Policiales

Hombre mató a balazos a otro en Paysandú; luego se entregó y le dio un arma a la Policía

Un hombre de 49 años falleció este viernes tras recibir varios disparos de arma de fuego en la localidad sanducera de Quebracho. El hecho ocurrió en la mañana, sobre las 10:40 horas, según informó la Jefatura de Policía de Paysandú.

De acuerdo al parte oficial, la víctima no contaba con antecedentes penales, aunque sí con indagatorias policiales previas. Tras el episodio, un hombre de 61 años, también sin antecedentes judiciales, se presentó de forma voluntaria en una dependencia policial y manifestó su vinculación con el hecho, entregando además un arma de fuego.

Personal policial concurrió al lugar y realizó las actuaciones correspondientes, con la intervención de Policía Científica, que llevó adelante el relevamiento de la escena. En el procedimiento también participaron integrantes del comando policial.

La Fiscalía de turno fue informada de lo ocurrido y dispuso las actuaciones correspondientes, así como la intervención del médico forense. El hombre de 61 años permanece detenido mientras avanza la investigación.

El caso es investigado por el Área de Investigaciones, bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de 4º Turno, y el procedimiento continúa en desarrollo para determinar en qué circunstancias se produjo el hecho.

