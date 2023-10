Curiosidades

Hombre intentó incendiar un club político, no lo logró y casi termina achicharrado

En su libro Literaturas germánicas medievales, Jorge Luis Borges recuerda la figura del monje británico Beda y sus escritos.

En dicha obra, el escritor argentino recoge uno de los textos del religioso, en el que se menciona a otro sacerdote llamado Fursa, célebre en su tiempo por haber convertido a muchos anglosajones al cristianismo.

“Fursa vio el infierno: una hondura llena de fuego. El fuego no lo quema, un ángel le explica. ‘No te quemará el fuego que no encendiste’. Los demonios lo acusan de haber robado la ropa de un pecador que agonizaba. En el purgatorio, arrojan contra él un ánima en llamas. Esta le quema el rostro y un hombro. El ángel le dice: ‘Ahora te quema el fuego que encendiste. En la tierra tomaste la ropa de ese pecador; ahora su castigo te alcanza’. Fursa, hasta el día de su muerte, llevó en el mentón y en un hombro los estigmas del fuego de su visión”, escribía Borges.

Este preludio histórico literario viene a cuento de lo que le sucedió en la madrugada del pasado lunes a un incompetente saboteador que, como Fursa, fue quemado por el fuego que encendió.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Intendente Agüero y Rodolfo Monte, en la localidad bonaerense de Morón. En ese lugar funciona un club político del partido PRO, espacio que el protagonista de esta noticia intentó incendiar.

Tal como se aprecia en los registros de las cámaras de vigilancia, el sujeto se acerca al inmueble, esparce un líquido y luego le acerca una llama. De inmediato se produce un gran fogonazo que impide ver lo que sucede. Cuando el resplandor cesa, se ve al saboteador correr en llamas. Metros más adelante, el hombre se detiene y apaga con las manos las llamas que consumían sus ropas.

En cuanto al local político, no sufrió daños apreciables, ya que las llamas se apagaron tan rápido como se encendieron.

Leandro Ugartemendia, candidato a intendente de PRO por la mencionada localidad, usó su cuenta de Twitter para repudiar el incidente.

Hace poco me comprometí a cerrar la Oficina de Asistencia a Delincuentes si me eligen Intendente de Morón, y hoy prendieron fuego nuestro local en Aguero.



Sé que este es el precio de enfrentar a los chorros y al kirchnerismo. No nos van a parar. pic.twitter.com/HQVboWoBCn — Leandro Ugartemendia (@LeaUgartemendia) October 9, 2023

“Hace poco me comprometí a cerrar la Oficina de Asistencia a Delincuentes si me eligen Intendente de Morón, y hoy prendieron fuego nuestro local en Agüero. Sé que este es el precio de enfrentar a los chorros y al kirchnerismo. No nos van a parar”, escribió.

Según información del diario La Nación, la policía investiga el caso e intenta identificar al hombre.