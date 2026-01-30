Hombre fue imputado por delitos sexuales contra menores; tenía antecedentes por ciberacoso

Judiciales

Un hombre de 49 años fue imputado en Tacuarembó por la presunta comisión de “reiterados delitos de índole sexual” contra personas menores de edad luego de una investigación que se desarrolló tras una denuncia presentada el pasado 20 de enero en la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género I de esa ciudad.

Según informó Telemundo (Canal 12), la denuncia inicial motivó una intensa labor de investigación policial, que incluyó averiguaciones y pericias destinadas a “aclarar los hechos que se venían generando desde hacía un tiempo”.

A partir de esas diligencias, los investigadores pudieron determinar la presunta autoría de los delitos por parte del hombre hoy imputado.

La Fiscalía Letrada de 2º Turno asumió la causa y, tras evaluar los elementos reunidos, el caso pasó a instancias judiciales. El sujeto, que ya poseía antecedentes penales por grooming o ciberacoso, fue finalmente detenido y puesto a disposición de la Justicia competente.

En la audiencia de formalización, se le imputaron diversos cargos que incluyen reiterados delitos de violencia doméstica agravada en reiteración real, atentado violento al pudor, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado, todos en grado consumado, en calidad de autor.

El juez ordenó que el hombre cumpla prisión preventiva por el plazo de 90 días mientras continúan las pericias y la instrucción de la investigación, en la que aún se deberán recabar testimonios y pruebas que permitan esclarecer en detalle la dinámica y magnitud de los hechos.

