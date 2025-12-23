Judiciales

Hombre fue imputado por acosar en reiteradas oportunidades a una mujer en el barrio Cordón

Montevideo Portal

La Justicia imputó este viernes a un hombre por acoso a una mujer en el barrio Cordón de Montevideo, luego de que acosara en varias oportunidades a la víctima.

Como medida cautelar, las autoridades dispusieron 120 días de prisión preventiva. El hombre fue imputado por violencia doméstica y delito de hurto.

En una rueda de prensa consignada por Subrayado, el abogado de la mujer, Martín Frustaci, aseguró que el hombre “desde el primero de abril la acosaba. La seguía a la casa, quería ingresar a la casa, forzaba la reja y le decía improperios”.

Además, agregó que le robó ropa interior, una campera que “olfateaba y se la volvía a colgar”.

El defensor mencionó que se habían impuesto medidas cautelares en el Juzgado de Familia Especializado pero “muchas veces no fueron respetadas”, por lo que —según explicó—, había riesgo para la seguridad de la mujer.

