Hombre fue detenido tras manejar un auto robado e intentar escapar de la Policía

La Policía detuvo este viernes a un hombre que intentó escapar de las autoridades tras una persecución ocurrida en el barrio Belvedere, en Montevideo.
El detenido conducía un auto robado la noche del pasado jueves y fue detectado en la mañana de este viernes a través de cámaras de videovigilancia mientras circulaba por el barrio La Teja. A partir de allí, patrulleros iniciaron un seguimiento del sospechoso, quien al llegar a la intersección de las calles Mármol y Luis Batlle Berres chocó contra un móvil policial.
Luego del impacto, el hombre descendió del vehículo e intentó huir corriendo, pero fue capturado a pocos metros del lugar. El detenido había sido liberado por la Fiscalía el pasado miércoles, luego de haber sido interceptado conduciendo otro auto denunciado como robado, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.
Además, otro hombre que se encontraba dentro del vehículo logró escapar, ya que antes del choque se había bajado en una feria y no pudo ser detenido por los efectivos.
