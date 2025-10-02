Policiales

Hombre fue condenado a ocho meses de prisión por violencia doméstica en Florida

Montevideo Portal

Un hombre de 37 años fue condenado a ocho meses de prisión luego de que su expareja, una mujer de 41, lo denuncie por violencia doméstica en el departamento de Florida.

En un comienzo, la Justicia había decretado medidas cautelares para el denunciado, como prohibición de comunicación y de acercamiento hacia la denunciante.

Sin embargo, la Policía debió intervenir debido al incumplimiento de las medidas por parte del denunciado, que desacató lo que había planteado el juez del caso.

Finalmente, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Florida de 1° Turno decretó la condena del hombre de 37 años como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravado por ser la victima una mujer, en reiteración real, a la pena de ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo.

