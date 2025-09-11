Hombre fue asesinado en la Cruz de Carrasco; hallaron seis vainas en la escena del crimen

Montevideo Portal
Un hombre de 27 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este jueves en un pasillo de Vicente Martínez Cuitiño y camino Oncativo, a escasos metros de camino Carrasco, en la zona de la Cruz de Carrasco.
Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, la Policía halló a la víctima tendida en el suelo, sin signos vitales, con un disparo de arma de fuego en una de sus manos y “abundante sangrado”.
En la escena del crimen, había seis vainas. Los efectivos entrevistaron a un vecino, quien afirmó que escuchó varios balazos sobre las 4 de la mañana.
El citado medio informó, en base a la declaración de varios familiares, que la víctima trabajaba como cuidacoches en la zona del parque Rivera y desde hace algunos años tenía un consumo problemático de drogas.
Además, tenía un antecedente penal por haber cometido una rapiña en Colonia en 2019 y varias indagatorias policiales por estafa y ocupación indebida de espacios públicos.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]