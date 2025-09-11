Policiales

Hombre fue asesinado en la Cruz de Carrasco; hallaron seis vainas en la escena del crimen

Montevideo Portal

Un hombre de 27 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este jueves en un pasillo de Vicente Martínez Cuitiño y camino Oncativo, a escasos metros de camino Carrasco, en la zona de la Cruz de Carrasco.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales, la Policía halló a la víctima tendida en el suelo, sin signos vitales, con un disparo de arma de fuego en una de sus manos y “abundante sangrado”.

En la escena del crimen, había seis vainas. Los efectivos entrevistaron a un vecino, quien afirmó que escuchó varios balazos sobre las 4 de la mañana.

El citado medio informó, en base a la declaración de varios familiares, que la víctima trabajaba como cuidacoches en la zona del parque Rivera y desde hace algunos años tenía un consumo problemático de drogas.

Además, tenía un antecedente penal por haber cometido una rapiña en Colonia en 2019 y varias indagatorias policiales por estafa y ocupación indebida de espacios públicos.

