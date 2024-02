Hombre fue asesinado de un tiro en la cabeza durante una disputa en Piedras Blancas

Policiales

La policía investiga el asesinato de un hombre de 41 años, perpetrado minutos antes de la medianoche en la zona de Piedras Blancas.

Según informara el noticiero Telemundo, agentes fueron enviados al Camino General Leandro Gómez, luego de que a través de la línea 911 se reportara un incidente de violencia.

Al arribar, lo uniformados encontraron a un hombre de 41 años tendido en el pavimento y con una herida de arma de fuego en la cabeza. Una ambulancia acudió a lugar, pero el personal médico no pudo hacer más que constatar el deceso del baleado. El occiso, de 41 años, carecía de antecedentes penales.

Testigos dijeron que poco antes de que se oyeran varias detonaciones vieron pasar a personas en moto. Además, señalaron que el ahora fallecido discutió con otro hombre.

En un primer relevamiento no se localizaron casquillos en la escena. Esto puede sugerir que el agresor utilizaba un revólver y no una pistola, o bien que se tomó el trabajo de recoger las vainas. El informe detalla que en el lugar no hay cámaras de vigilancia.