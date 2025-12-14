Hombre fue asesinado a tiros en Las Acacias; le habrían disparado desde una moto

Montevideo Portal
Un hombre fue asesinado este domingo en el barrio Las Acacias, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.
El hecho ocurrió esta tarde en las calles Guarapirú y Dr. Abel Chifflet. Policías encontraron a la víctima sobre la vereda ya fallecida, con dos impactos de bala en la nuca y al lado de seis vainas y tres cartuchos de arma de fuego.
Según declaró una vecina de la zona, el hombre, que aún no ha sido identificado, iba caminando cuando un sujeto en una moto le disparó varias veces y se fugó.
El Ministerio del Interior trabaja en el caso.
