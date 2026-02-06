Policiales

Hombre fue asesinado a tiros dentro de su auto: la víctima iba fuertemente armada

Un hombre de 34 años fue asesinado a balazos en la noche de este jueves cuando circulaba en auto por Camino Paso de la Española y Carlos A. López, en el barrio Manga.

Según informara el noticiero Subrayado, el ataque fue llevado a cabo desde una moto, cuyos ocupantes huyeron tras consumar la agresión. A consecuencia de los disparos, el automovilista perdió él control del volante y chocó con un auto estacionado.

El hombre fue trasladado rápidamente a la policlínica Capitán Tula, en Piedras Blancas, donde murió poco más tarde a causa de la gravedad de sus lesiones.

En la escena del crimen la Policía levantó doce casquillos de bala. Asimismo, dentro del auto se encontró una pistola con cargador extendido, que almacenaba treinta municiones.

El informe señala que el interfecto tenía cuatro antecedentes penales por delitos de asociación para delinquir, hurto y receptación.

Las autoridades recaban testimonios y analizan las cámaras de vigilancia de la zona en busca de indicios que permitan identificar y capturar a los asesinos.