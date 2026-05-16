Hombre fue arrestado y deberá declarar tras hallar el cadáver de su pareja en una heladera

Montevideo Portal

En el marco de la investigación del asesinato de una mujer de 35 años que fue hallada sin vida en la heladera de la casa de su pareja, quien fue detenido por las y aguarda por declarar.

El hecho ocurrió este viernes por la tarde en San Carlos (Maldonado), cuando el hombre dio aviso a la Policía del hallazgo al abrir la heladera.

Según el reporte de la Policía de Maldonado, el hombre de 32 años se hizo presente en una seccional junto a un niño de tres años. Allí, dio a conocer la situación y explicó que el jueves, sobre la hora 23:00, se escuchó una detonación de un arma de fuego.

Según relató, él se encontraba en otra habitación desde la que escuchó la voz de otro hombre, quien se retiró de la vivienda el viernes.

El caso está a cargo del Departamento de Hechos Complejos de Zona Operacional V. El hombre quedó detenido y deberá declarar ante la Fiscalía. Por su parte, el niño de tres años fue entregado a un familiar.