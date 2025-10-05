Hombre filmado violando a un perro en Maldonado será periciado a pedido de Fiscalía

Montevideo Portal
La Fiscalía dispuso una pericia forense para evaluar el estado de salud mental de un hombre de 87 años que fue filmado en un presunto acto de zoofilia en el barrio Sarubbi, de la ciudad de Maldonado.
Según informó FM Gente, la pericia se realizará en los próximos días para determinar si el octogenario padece una patología mental que afecte su capacidad de discernimiento.
El hombre compareció recientemente ante la Fiscalía acompañado por su hija, quien presentó documentación médica que acredita que su padre sufre la enfermedad de Alzheimer.
A partir de esa información, el Ministerio Público resolvió someterlo a una evaluación psiquiátrica para confirmar el diagnóstico y, de comprobarse, definir los pasos a seguir en el caso.
El video y la denuncia
El episodio se conoció la semana pasada, cuando comenzó a circular en redes sociales un video grabado en la esquina de Treinta y Tres y Yerbal, en el barrio Sarubbi. En las imágenes se observa al hombre junto a un perro en la vereda.
La vecina que registró la escena presentó la denuncia ante las autoridades y, según dijo, no sería la primera vez que ocurre una situación similar en la zona.
El caso continúa bajo investigación de la Fiscalía, que espera el resultado de la pericia para determinar eventuales responsabilidades.
