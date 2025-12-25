Hombre falleció tras choque entre moto y camioneta en Ruta 8, Cerro Largo

Locales

Un hombre de 62 años falleció este miércoles tras protagonizar un siniestro de tránsito fatal en la Ruta 8, a la altura del tramo entre Melo y Aceguá (sentido Sur–Norte), en el departamento de Cerro Largo.

El hecho se trató de una colisión frontolateral entre una camioneta que circulaba por la ruta nacional y una motocicleta que intentaba incorporarse a la misma en dirección Oeste–Este.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, que viajaba solo, murió en el lugar. El conductor de la camioneta resultó ileso y la espirometría dio negativa, según informaron las autoridades.

Policía Caminera y personal forense trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias exactas del accidente.