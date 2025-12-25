Hombre falleció tras choque entre moto y camioneta en Ruta 8, Cerro Largo

Un hombre de 62 años falleció este miércoles tras protagonizar un siniestro de tránsito fatal en la Ruta 8, a la altura del tramo entre Melo y Aceguá (sentido Sur–Norte), en el departamento de Cerro Largo.
El hecho se trató de una colisión frontolateral entre una camioneta que circulaba por la ruta nacional y una motocicleta que intentaba incorporarse a la misma en dirección Oeste–Este.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, que viajaba solo, murió en el lugar. El conductor de la camioneta resultó ileso y la espirometría dio negativa, según informaron las autoridades.
Policía Caminera y personal forense trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias exactas del accidente.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]