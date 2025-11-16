Hombre falleció en siniestro en Parque del Plata: sus acompañantes no recuerdan nada

Montevideo Portal
Un hombre de 47 años falleció en la mañana de este domingo en un siniestro de tránsito ocurrido en Camino Parque del Plata, informó la Jefatura de Canelones.
Según señalaron, en el vehículo viajaban tres individuos: la víctima, un hombre de 47 años y otro de 56. Sobre las 7:00 horas, un llamado llegó al Centro de Comando Unificado, por lo que los efectivos se dirigieron al lugar, encontrando el vehículo volcado sobre la faja asfaltada.
En tal sentido, el conductor de 56 años, se encontraba consciente fuera del vehículo. Según relató, venía conduciendo de oeste a este, pero no recordaba cómo había ocurrido el siniestro. En tanto, en el interior del vehículo se encontraba el otro hombre con signos vitales, en el asiento del acompañante. Si bien estaba consciente, tampoco recordaba las circunstancias del accidente.
Entre las pertenencias, los efectivos hallaron a la víctima mortal sin signos vitales.
Personal de Bomberos y una unidad de emergencia médica atendieron a los dos lesionados. El conductor fue diagnosticado con un “politraumatismo moderado con amnesia del episodio”, mientras que al acompañante con “politraumatismos varios”, por lo que fueron trasladados a centros de salud para una atención más completa.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]