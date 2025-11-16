Policiales

Hombre falleció en siniestro en Parque del Plata: sus acompañantes no recuerdan nada

Un hombre de 47 años falleció en la mañana de este domingo en un siniestro de tránsito ocurrido en Camino Parque del Plata, informó la Jefatura de Canelones.

Según señalaron, en el vehículo viajaban tres individuos: la víctima, un hombre de 47 años y otro de 56. Sobre las 7:00 horas, un llamado llegó al Centro de Comando Unificado, por lo que los efectivos se dirigieron al lugar, encontrando el vehículo volcado sobre la faja asfaltada.

En tal sentido, el conductor de 56 años, se encontraba consciente fuera del vehículo. Según relató, venía conduciendo de oeste a este, pero no recordaba cómo había ocurrido el siniestro. En tanto, en el interior del vehículo se encontraba el otro hombre con signos vitales, en el asiento del acompañante. Si bien estaba consciente, tampoco recordaba las circunstancias del accidente.

Entre las pertenencias, los efectivos hallaron a la víctima mortal sin signos vitales.

Personal de Bomberos y una unidad de emergencia médica atendieron a los dos lesionados. El conductor fue diagnosticado con un “politraumatismo moderado con amnesia del episodio”, mientras que al acompañante con “politraumatismos varios”, por lo que fueron trasladados a centros de salud para una atención más completa.

