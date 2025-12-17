Policiales

Hombre estuvo muerto cuatro días en su casa; lo apuñalaron y le robaron celular y una TV

Montevideo Portal

La Justicia y la Jefatura de Policía de Montevideo investigan un homicidio ocurrido en una vivienda ubicada en el límite de los barrios Colón y Peñarol, donde un hombre de 63 años fue asesinado en un intento de rapiña en su vivienda.

Según consignó Subrayado (Canal 10), los hechos se remontan al 9 de diciembre, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado en su casa de la zona de Camino Manuel Fortet y Camino Hudson. Según la Policía, el hombre llevaba cuatro días sin ser visto antes de que lo hallaran muerto dentro de su vivienda.

La investigación policial determinó que dos personas habían ingresado a la casa con la intención de robar, pero la situación derivó en un forcejeo que terminó con el hombre apuñalado. Los agresores se llevaron un televisor y un teléfono celular antes de huir.

Tras analizar las evidencias y recolectar información, los investigadores lograron identificar a los sospechosos. Ayer, la Justicia libró una orden de detención y un hombre de 38 años fue arrestado en la zona, es considerado el principal sospechoso del homicidio y contaba con antecedentes por hurto.

En las últimas horas, también fue detenida una mujer de 22 años que habría participado en el hecho. La joven tenía antecedentes por lesiones personales del 2024. Ambos quedaron a disposición de Fiscalía, que continuará con el proceso judicial.

La Policía logró recuperar los objetos robados el día del crimen y sigue trabajando en la recolección de pruebas mientras el caso continúa en investigación.

Montevideo Portal