Policiales

Hombre entró con un arma en la mochila a Embajada de España y dio una peculiar explicación

Montevideo Portal

Un curioso incidente se produjo este martes por la mañana en la Embajada de España en Uruguay, ubicada en la calle Libertad casi avenida Brasil, en el barrio Pocitos, cuando un hombre ingresó armado a las instalaciones y fue detenido por la Policía.

El hombre, de 42 años y sin antecedentes penales, se presentó en el consulado para realizar un trámite relacionado con un pasaporte europeo. Al pasar su mochila por el escáner de seguridad, el arma que portaba fue detectada por el personal, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad habituales en este tipo de establecimientos.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, se trataba de un revólver calibre 22 con ocho municiones que no estaba autorizado para portar en espacios públicos y no contaba con la documentación correspondiente.

Al ser detenido y consultado por su accionar, el hombre manifestó que el arma era una “reliquia” que le había regalado su abuelo, y que por eso la llevaba consigo, una explicación con la que no logró evitar los procedimientos policiales correspondientes.

Tras la activación del protocolo de seguridad interno, un grupo de efectivos de la Unidad de Respuesta Policial Motorizada (URPM) de la Zona Operacional II llegaron al lugar, verificaron la situación y procedieron a reducir y luego detener al hombre.

Fue trasladado a una seccional montevideana, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, que determinará las medidas judiciales a seguir.

Montevideo Portal