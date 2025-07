Policiales

Hombre en situación de calle que murió en Punta del Este no falleció por hipotermia

El hombre en situación de calle de 47 años que falleció en la tarde del pasado sábado en la playa Brava de Punta del Este, Maldonado, no murió de hipotermia, según informó la periodista local Laura do Carmo y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Prefectura y Fiscalía.

El individuo circuló por las calles cercanas a la parada 1 poco antes de llegar al murallón donde fue hallado muerto e incluso fue hasta un comercio, por lo que no se configuran los tiempos para un cuadro de hipotermia.

La hipótesis, entonces, es que habría fallecido por causas naturales, ya que tampoco hubo signos de violencia. La mencionada periodista indicó que podría tratarse de un problema cardíaco, por el que el hombre tendría antecedentes.

De todas formas, desde Fiscalía afirmaron que resta realizar pericias del Instituto Técnico Forense, por lo que aún no está completo el informe definitivo.

Tal como informáramos, desde el Ministerio de Desarrollo Social señalaron a Montevideo Portal que no cuentan con información sobre si el hombre estaba en situación de calle, ya que el cadáver fue encontrado de día. Además, mencionaron que la persona no dormía en el lugar donde fue encontrada y que no hay registros de asistencia del hombre a refugios.

