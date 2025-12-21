Hombre en situación de calle hallado muerto en Barrio Sur; estaba en tratamiento médico

Policiales

Un hombre en situación de calle fue encontrado muerto este domingo al mediodía en la intersección de Florida y Maldonado, en Barrio Sur, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el parte policial, un móvil concurrió al lugar sobre las 12:35 para verificar el estado de una persona tendida en la vía pública. Al arribar, los efectivos entrevistaron a un vecino de la zona, quien manifestó que conocía a la víctima desde hacía varios años, ya que pernoctaba en ese punto de la ciudad.

El vecino relató que en horas de la mañana le había dejado comida y que habían quedado en encontrarse más tarde para ir juntos a la iglesia, a pedido del propio hombre. Además, indicó que la víctima atravesaba problemas de salud, particularmente retención de líquidos, por lo que se encontraba medicado y en tratamiento en el Hospital Maciel.

Durante la inspección del lugar, la Policía ubicó junto al cuerpo una caja de “Fischermide”, un medicamento diurético, y una pipa casera para el consumo de sustancias psicoactivas.

Más tarde arribó una emergencia médica del SUAT, que constató el fallecimiento a las 13:30. En el lugar trabajó personal de Policía Científica y autoridades de la zona operativa.

El hecho fue comunicado a la Fiscalía de 12.º turno, a cargo de la fiscal Dra. Busich, quien dispuso la intervención de Policía Científica, el traslado del cuerpo para la autopsia y el reconocimiento.