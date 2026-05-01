Hombre de 66 años condenado por abuso sexual sin contacto corporal contra menor en Artigas

Montevideo Portal

Un hombre de 66 años fue condenado por la Justicia en Artigas a ocho meses de prisión en régimen de libertad a prueba, tras ser hallado responsable de un delito de abuso sexual sin contacto corporal contra una menor, informó el Ministerio del Interior.

El caso se originó a partir de una denuncia presentada el pasado 17 de enero, que puso en marcha la actuación policial y judicial en el departamento.

Tras el avance de la investigación, el miércoles 29 de abril el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de Primer Turno dictó sentencia. El imputado, identificado por las iniciales J.E.S.G., fue condenado como autor penalmente responsable del delito.

En ese marco, el condenado deberá cumplir una serie de condiciones: fijar domicilio, someterse a control de las autoridades, presentarse semanalmente en la seccional policial correspondiente y realizar tareas comunitarias durante dos horas por semana durante un mes.