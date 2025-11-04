Internacionales

Hombre de 63 años festejaba su jubilación: un invitado apareció con una escopeta y lo mató

Una noche que debía ser de fiesta por más de un motivo, terminó en tragedia.

El lamentable episodio ocurrió sobre las 04:00 horas del domingo en Dos Hermanas, un paraje rural en la provincia argentina de Entre Ríos.

Esa noche, un hombre de 63 años organizó una fiesta en su casa: festejaba su jubilación y también el segundo cumpleaños de uno de sus nietos. Por ello, a la celebración estuvo invitado prácticamente todo el pueblo.

Según informaron medios locales, uno de los asistentes de 29 años, bebió de más y comenzó a generar problemas y escenas de celos, por lo que fue echado de la casa. Poco más tarde regresó armado con una escopeta y amenazó al flamante jubilado. Ambos forcejearon y el joven abrió fuego, impactando al dueño de casa en la zona inguinal.

El episodio fue filmado por testigos, y el registro se hizo viral en el país vecino.

El herido fue trasladado en un vehículo particular por su hijo al hospital San Isidro Labrador de Larroque, donde finalmente se confirmó su fallecimiento debido a la enorme pérdida de sangre sufrida.

En cuanto al agresor, recibió una paliza a manos de otros participantes de la fiesta, y fue ingresado en el hospital Centenario de Gualeguaychú, donde convalece con custodia policial.

En el lugar de los hechos se incautó una escopeta calibre 12/70 y un rifle calibre 22.