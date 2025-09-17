Policiales

Hombre de 47 años fue imputado por presunto asesinato de un hombre en Empalme Olmos

Un hombre de 47 años fue formalizado por la presunta comisión de un delito de encubrimiento en reiteración real con un delito de homicidio especialmente agravado en Empalme Olmos.

El hecho ocurrió el pasado 8 de setiembre, cuando un hombre de 33 años fue hallado muerto en la vía pública en la mañana en Empalme Olmos, a escasos metros del aeropuerto de Carrasco.

La víctima fue encontrada sobre las 7:00 horas en una cuneta en la calle Augusto Sandino, entre Rafaela Villagrán y Andresito, con dos heridas de arma de fuego.

A través de allanamientos y el trabajo de cámaras de seguridad, los efectivos identificaron a dos hombres de 47 y 32 años de edad como los principales sospechosos.

De esta manera, el Departamento de Homicidios de Canelones logró detener a uno de los sospechosos, quien fue conducido a declarar ante la justicia.

De esa manera, el detenido fue formalizado “en calidad de autor, por la presunta comisión de un delito de encubrimiento en reiteración real con un delito de homicidio especialmente agravado”, informó la jefatura, y deberá cumplir como medida cautelar prisión preventiva por el plazo de 180 días.





