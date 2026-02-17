Hombre de 46 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en el barrio Lavalleja

Montevideo Portal
Un hombre de 46 años fue asesinado este martes tras recibir un disparo de arma de fuego en la vía pública , en el barrio Lavalleja de Montevideo. El hecho ocurrió a la hora 13:18 y es investigado por la Fiscalía.
El ataque se produjo en la intersección de las calles Juan Giuria y Juan María Aubriot. Personal policial llegó al lugar luego de un llamado que alertaba sobre una persona herida, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal .
Al arribo de los efectivos, la víctima se encontraba tendida en la calzada con un disparo en la cabeza. En la escena fue ubicada una vaina calibre 9 milímetros, que fue incautada para que un análisis pericial.
Según un reporte oficial de la Policía de Montevideo, los presuntos autores serían dos hombres que se retiraron a pie del lugar tras efectuar el disparo.
La Policía Científica realizó el peritaje correspondiente en la escena mientras continúa la investigación para dar con los responsables.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]