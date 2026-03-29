Policiales

Hombre de 39 años se encuentra en coma tras sufrir una electrocución en Maldonado

El pasado sábado en horas de la noche, la policía fue informada de que entre las calles José Pedro Cea y senda Campeón del Siglo en el departamento de Maldonado, un hombre se encontraba caído, aparentemente electrocutado, ya que presuntamente estaba hurtando cables, según informó FM Gente y confirmó Montevideo Portal.

Personal policial y médico concurrió al lugar de los hechos, constatando que presuntamente se trataba de un hombre mayor de edad, al que se le diagnosticó “quemaduras por electrocución, consciente”, siendo derivado a un centro de salud.

Según el último reporte médico el hombre está en “coma farmacológico, con varias quemaduras”. A su vez, se informó que durante la noche fue trasladado al Centro Nacional de Quemados (CENAQUE). Según fuentes policiales, el hombre tiene 39 años y posee antecedentes penales.

En el lugar también se hizo presente personal de UTE que descartó riesgos de alta tensión.