Hombre de 33 años falleció tras ahogarse mientras bañaba a su perro en Artigas

Policiales

Montevideo Portal

Un hombre de 33 años murió ahogado este jueves en el Río Cuareim, departamento de Artigas, mientras se bañaba junto a su hija y su perro.

El hombre entró al agua y perdió pie en el agua, por lo que desapareció rápidamente, informó el medio local Clicregional y confirmó Montevideo Portal.

La víctima estaba bañando a su mascota en el río cuando ocurrió el accidente. La niña que lo acompañaba presenció la escena y corrió a pedir ayuda.

Un conocido de la familia que escuchó el pedido de auxilio de la menor alertó de inmediato a la Policía, lo que permitió que se desplegara un operativo de búsqueda en la zona.

Hasta el lugar acudieron efectivos policiales y personal de Bomberos, quienes realizaron un rastrillaje en el río. Finalmente, el cuerpo sin vida del hombre fue hallado cerca de la hora 19:30.

Tras conocerse el desenlace, familiares y amigos de la víctima se acercaron al lugar. En ese momento, una mujer se descompensó al enterarse de que el hombre había sido encontrado sin vida, por lo que debió ser trasladada en un patrullero a un centro asistencial para recibir atención médica.

Montevideo Portal