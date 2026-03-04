Judiciales

Hombre de 29 años fue imputado pomuerte a adolescente en Maldonado tras salir de la cárcel

Un hombre de 29 años amenazó de muerte a una adolescente de 15 en Maldonado, días después de quedar en libertad de la cárcel Las Rosas, ubicada en dicho departamento.

El presunto delincuente cumplía prisión preventiva en el centro penitenciario desde abril del año pasado por varios delitos de violencia doméstica, según informó en primera instancia FM Gente. Según el comunicado policial, a días de ser liberado amenazó a la joven a través de una red social, asegurándole que tomaría represalias contra ella y su familia cuando saliera de la cárcel.

La denuncia fue radicada por la expareja del hombre, madre de la víctima. Así, se realizaron pericias médicas, declaraciones de testigos y entrevistas a las víctimas, y se descubrió que el hombre amenazaba, agredía físicamente y abusaba sexualmente de la adolescente antes de entrar a prisión.

Esto llevó a que la Fiscalía especializada en Violencia de Género, Doméstica y Sexual de primer turno de San Carlos formalizara la investigación contra el hombre.

Se dispuso prisión preventiva por 180 días por “la comisión de reiterados delitos de abuso agravado y abuso sexual especialmente agravado, además de un delito de desacato agravado y un delito de amenazas agravadas”. La investigación continúa.

