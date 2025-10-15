Hombre de 28 años fue asesinado en Piedras Blancas; Policía busca a adolescente sospechoso

Policiales

Un hombre de 28 años fue asesinado este miércoles en el barrio Piedras Blancas, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron desde el Ministerio del Interior a Montevideo Portal.

El hecho ocurrió al mediodía en las calles Pasaje Curupú y Matilde Pacheco. Policía se hizo presente en el lugar luego de que vecinos alertaran por sonidos de disparos.

Un adolescente de 16 años sería el principal sospechoso. La víctima fue encontrada ya fallecida con “varios impactos de arma de fuego”.

De acuerdo con fuentes policiales, la madre del adolescente testificó que el joven tenía problemas con personas de una boca de drogas cercana, llegando incluso a pelear a golpes, por lo que habría recibido numerosas amenazas.

Estas personas llegaron al domicilio de la madre y su hijo este miércoles, y los amenazaron y golpearon. El hombre de 28 años llegó al lugar en un camión y comenzó a insultar a la mujer, según relató a la Policía. Ahí, el adolescente de 16 años sacó un arma de fuego disparó hacia el hombre y se dio a la fuga.

