Hombre atacó y lesionó a un policía al intentar escapar de un control en Maldonado

Un hombre de 26 años atacó en Maldonado a un policía al ser parado para un control. Fue detenido y posteriormente condenado por la Justicia del departamento maldonadense.

El hecho ocurrió sobre la madrugada del pasado viernes en la Rambla Williman. Un grupo de funcionarios policía se encontraban en el lugar realizando un operativo, con el objetivo de “controlar vehículos y conductores que realizan maniobras peligrosas en la vía pública”, informó el Ministerio del Interior.

El hombre, que circulaba en una moto, fue apartado del tránsito para realizar el control y chequeo de la documentación del vehículo. La motocicleta no contaba con matrícula y, además, tenía con otras irregularidades, por lo que las autoridades decidieron retener el vehículo.

Cuando la Policía dio aviso al conductor de la moto, este intentó fugarse del lugar. Un funcionario policial logró dejar sin efecto el intento, por lo que el conductor cayó al suelo.

Tras esto, el joven se desacató ante los policías presentes y comenzó una pelea con uno de ellos. Tras el episodio, el policía sufrió heridas, las cuales “no revistieron gravedad”.

Al ser detenido, el hombre fue trasladado a la seccional primera de Maldonado y posteriormente fue condenado como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de atentado en concurso formal con un delito de lesiones personales. El responsable deberá cumplir con cuatro meses de prisión, la que será cumplida en libertad a prueba.

