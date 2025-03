Policiales

Hombre atacado por perros en La Paloma: “Tuve suerte de que no me arrancaron un pedazo”

Miguel López, el vecino de La Paloma que fuera atacado ayer por tres perros, contó cómo fue el mal momento que le tocó vivir y las consecuencias que tuvo.

En diálogo con el periodista Jony Casella para Montevideo Portal, López refirió que esa mañana había ido a hacer ejercicio a la playa. Sobre las 9:20, al tomar por la senda peatonal A rumbo a su casa, los tres canes se le echaron encima.

“Fue de golpe, sin aviso y sin ladrar: se me vinieron directo a morder”, contó.

“Me tiraron al piso y yo intentaba defenderme a patadas, pero solo no podía. La dueña y otra persona que estaba con ella vinieron a sacarlos, pero los retiraban y volvían; fue tremendo”, refirió.

En cuanto a las consecuencias del ataque, López contó que experimentó varias lesiones. “La peor fue en el brazo: un desgarro muy grande. Tuve suerte de que no me arrancaron el pedazo. Ahora hay que esperar, porque como es una mordedura de perro no pueden cerrar la herida por completo. Hay que dejar que vaya drenando y ver cómo evoluciona”, refirió.

El hombre contó que los mismos animales ya habían mostrado conductas agresivas contra otros transeúntes, incluida su propia esposa, pero hasta ahora no se había producido un incidente de la magnitud que le tocó sufrir a él.

Una vez que le practicaron las curaciones, López radicó denuncia policial. “Se ve que actuaron rápido, porque ya retiraron a los perros y me comunicaron que el viernes tengo que ir a Rocha a ver al forense”, contó.

“A mí me encantan los perros, pero los dueños tienen que ser responsables y hacerse cargo. Siempre te dicen que nunca hace nada; es la típica defensa, pero tienen que ser conscientes de que algún día va a pasar algo”, cerró.