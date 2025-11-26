Policiales

Hombre arrojó un casco contra una doctora en Paysandú y le provocó traumatismo de cráneo

El Hospital de Paysandú comunicó que ocurrió un hecho de violencia “lamentable y preocupante” en la tarde del martes, según señala en un comunicado publicado en redes sociales.

“En la tarde de este martes 25 de noviembre, en la Emergencia del Hospital de Paysandú, vivimos una lamentable y preocupante situación, cuando una persona que acompañaba a un paciente cometió una violenta agresión hacia una de las doctoras que conforman nuestro equipo asistencial”, señala.

Según el medio local El Telégrafo, la agresión fue de un hombre que le tiró un casco a la doctora y le provocó un traumatismo de cráneo. El centro médico indicó que la víctima “no presenta lesiones de gravedad y está fuera de peligro”.

“El involucrado deberá responder ante la Justicia por su proceder, pero lo sucedido aún nos tiene impactados y conmovidos”, afirma el comunicado del hospital.

“Lamentablemente, los hechos de violencia en el ámbito de la salud se han vuelto frecuentes, pero no por eso podemos naturalizarlos ni minimizarlos. La violencia, en todas sus formas, es un fenómeno multicausal y complejo que debe ser abordado desde diferentes ámbitos, pero en ningún caso podemos justificar o permitir que estos hechos se repitan”, agrega.

Asimismo, el centro médico sostiene que realizará un seguimiento “muy de cerca” del caso, “fomentando un espacio asistencial basado en el respeto entre los pacientes y el equipo de salud”.

