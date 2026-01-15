Policiales

Hombre apuñaló con un cuchillo varias veces a una mujer mayor en el barrio Villa Española

Un hombre de 38 años fue detenido este miércoles en la intersección de las calles José Irureta Goyena y Cervantes Saavedra, en el barrio montevideano de Villa Española, luego de haber herido en varias oportunidades a una mujer con un cuchillo.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo, el agresor fue detenido por un grupo de efectivos de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) que estaba patrullando la zona.

La víctima, una mujer de 61 años, sufrió varias heridas cortantes tanto en la cabeza como en el cuello. Luego del hecho, fue trasladada fuera de peligro para ser atendida por personal médico en el Hospital Pasteur.

Los efectivos incautaron el arma blanca y realizaron el registro fotográfico de la escena. El delincuente, poseedor de varios antecedentes penales, quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 7° Turno.

