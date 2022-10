Hombre acusado de estafar a jueza denunció en Fiscalía de Corte accionar de dos fiscales

Judiciales

Un hombre llamado Rafael Pereyra Chagas denunció ante el Fiscalía de Corte, subrogada por Juan Gómez, a dos fiscales del departamento de Tacuarembó por la fabricación de una casa. En concreto, según la denuncia a la que accedió Montevideo Portal, el sujeto denunció a la fiscal de Segundo Turno de Tacuarembó (actualmente subrogando en Fiscalía del mismo turno, pero en Lavalleja), Claudia Lete, y a una de sus fiscales adscriptas, Angela Böhnke.

El hombre narra que en 2019 fue denunciado en la Fiscalía de Segundo Turno por el marido de la fiscal de Quinto Turno de Tacuarembó Aníbal Modernell y en ese momento el Ministerio Público determinó el arresto del denunciante y la conducción para una primera citación por una presunta estafa cometida.

“En marzo de ese año firmé un contrato con la jueza Dra. Carla Gómez para la construcción de tres viviendas de isopanel, un contrato sin fecha de entrega ya que así fue el acuerdo con la doctora porque yo me podría ausentar en algún momento a realizar otros trabajos. La fabricación de las viviendas comenzó en mayo de 2019 y en octubre Modernell, pareja de Carla Gómez, me denuncia en esta Fiscalía argumentando que después de ocho meses de entregarme el dinero, desaparezco y al no poder ubicarme decide presentar la denuncia. Es así como después soy citado por esta Fiscalía, donde se me dice que le tengo que devolver todo el dinero a la jueza, un monto de U$S 67.500 dólares”, señala la denuncia.

Sin embargo, Pereyra Chagas asegura que las viviendas estaban realizadas en un 80% y que restaba la etapa final. Además, destaca que quien realizaba las viviendas había pagado un 40% en efectivo y el otro 40% personalmente en la empresa importadora del isopanel. El hombre cuenta que en Fiscalía se presentó un relevamiento fotográfico de Policía Científica en el que se ve cómo Modernell y la jueza hacen una inspección de la obra, que en realidad es su propia casa.

“A la Fiscalía también llega otro denunciante, Sr. Bruno Curotto, un cliente que un tiempo atrás habíamos firmado una recesión de contrato y al atrasarme en pagarle unas cuotas decide también en esta Fiscalía presentarse y denunciarme argumentando que yo me llevé su dinero. Es así que, a partir de ahí, fui acusado de estafador por esta Fiscalía donde argumentan que yo era uno más de los tantos estafadores que hay en el país, que vendo fotos y no realizo los trabajos que digo que hago y una vez que logro embaucar a las personas desaparezco con el dinero”, reza el texto.

“Desde 2019 en adelante, mi familia y yo sufrimos una serie de eventos y persecución donde llegaban patrulleros a mi casa día por medio de dos comisarías diferentes con citaciones de conducción a los Juzgados. Por orden de Fiscalía me retiran las llaves de la obra y no pude continuar. Fui acusado por esta Fiscalía por estafa y después de un año de persecución el 13 de noviembre de 2020 fui formalizado por dos delitos de estafa. El 23 de diciembre 2020 el Tribunal de Apelación en lo Penal de 4to. Turno revoca la formalización”, agrega.

Luego de la sentencia de Apelaciones, el 24 de abril 2021 (cuatro meses después de que se revoque su formalización) Pereyra cuenta que le llegó una nueva citación, pero esta vez de al Instituto Técnico Forense para hacer una pericia psicológica y psiquiátrica. Aclara en el texto que en el proceso no se le realizó una pericia de este tipo porque “carece de lógica”.

Esa medida había sido solicitada por la Fiscalía de Segundo Turno de Tacuarembó y es expedida dos días después de que el semanario Búsqueda publicara un artículo donde mencionaba el caso y la actuación de las fiscales.

“En mayo de 2021 denuncio a la Juez Dra. Carla Gómez ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Después de esta denuncia se le inicia una investigación a la magistrada que es ampliada por otras denuncias y en marzo de 2022 la Dra. Carla Gómez es apartada del cargo y actualmente sigue siendo investigada”, menciona.

Según denuncia Pereyra, las fiscales de Segundo Turno de Tacuarembó actuaron para “favorecer con dinero” a la jueza denunciada, pero estas argumentaron “todo el tiempo” un delito que no cometió. Estas medidas le provocaron “pérdida de trabajos” y añadió que hasta hoy continúa con el estigma por parte de la sociedad, que lo señala como un estafador, por lo que no le permitió continuar trabajando en lo que se dedicaba.

“Actualmente estoy trabajando en una radio comunitaria de Tacuarembó, Radio La Kandela. Este medio de prensa, investigación mediante, mencionaba en los primeros días de setiembre de este año los vínculos del marido de la fiscal de 2do. Turno (quien es funcionario municipal de la Intendencia de Tacuarembó actualmente en un pase a comisión a la Intendencia de Lavalleja) con Modernell, de profesión mecánico, donde se veían camiones de la Intendencia de Tacuarembó en su taller mecánico”, cuenta.

Luego de mencionar estos vínculos, el 16 de setiembre de 2022 fue denunciado anónimamente por ejercer violencia a su hija de 7 años. Narra que un patrullero se hizo presente en la casa y se llevó a su progenitora junto a su madre a la comisaría de Violencia de Género y Familia, donde fueron interrogadas y analizadas médicamente durante cinco horas (desde las 15:00 hasta las 20:00 horas).

“La Fiscalía actuante es nuevamente la de 2do. Turno, Fiscal adscripto Dr. Rodrigo Goncalves, y se da pase a Juzgado de familia, donde quedó demostrado en audiencia y en revisiones médicas que la denuncia era falsa. Al acceder al expediente puedo notar que el denunciante y los testigos están vinculados a un dirigente político de la intendencia y un testigo es el propio referente político del actual intendente de Tacuarembó Prof. Wilson Ezquerra”, afirma.

Finalmente, la carta de denuncia dice que llega a Juan Gómez para pedirle que investigue a las fiscales de Segundo Turno de Tacuarembó por las “injuriosas acusaciones” en una denuncia falsa donde el motivo era “favorecer con dinero” a la jueza.

“Nuestros derechos en esta Fiscalía han sido violentados en varias oportunidades, y la actuación de esta Fiscalía motivó a una investigación que continúa en curso a la Dra. Carla Gómez por parte de la Suprema Corte de Justicia. Dados los estrechos vínculos políticos de estas personas y el polémico accionar de esta Fiscalía le notifico que este escrito también lo haré llegar a la prensa”, concluye.

Desde la Fiscalía General de la Nación, en tanto, le respondieron que recibieron lo denunciado y que a raíz de la presentación se formó un expediente y se dio vista a la Fiscalía Departamental de Tacuarembó de Segundo Turno, lugar donde fue tramitado el caso.

