Hoja de cuadernola con palabras tachadas: exhiben carta de renuncia de Mujica al Senado

Este fin de semana del Patrimonio la sede del Movimiento de Participación Popular abrió sus puertas sábado y domingo para exhibir objetos e imágenes inéditas del expresidente José Pepe Mujica, fallecido el 13 de mayo de este año.

Entre las cosas que se mostraron había una bicicleta y la mítica fusca celeste, pero también documentos pertenecientes al líder del MPP que nunca antes habían salido de su chacra de Rincón del Cerro.

Uno de ellos es la carta de renuncia que envió en octubre del 2020 a la entonces presidenta de la Asamblea General y su esposa, Lucía Topolansky, previa al acto en el que dejó la Cámara de Senadores junto con el también expresidente Julio María Sanguinetti.

La foto de esta carta fue compartida por la diputada del sector frenteamplista Julieta Sierra en X. Allí escribió: “En la cocina de su casa, junto a su compañera, arrancando una hoja de cuadernola, escribió Pepe su carta de renuncia al Senado”.

“Renunciando también al subsidio y pidiendo disculpas si en acalorados debates hirió a algún colega. Expuesto hoy —entre muchísimas cosas más— por el día del patrimonio en el MPP”, sumó.

