Histórico: Brasil dicta su primera condena con prisión por delito de homofobia

Internacionales

El martes, el comunicado brasileño Gilberto Barros fue condenado en su país a dos años de prisión por el delito de homofobia.

El hecho puede considerarse histórico ya que, por primera vez en la justicia brasileña, una persona es condenada a prisión por homofobia, según consigna el portal Jornalistas Livres.

En el año 2019 la homofobia fue tipificada como un delito, punible con penas de entre 1 y 3 años. En el caso de Barros, estos castigos serán sustituidos por trabajo comunitario y pago de canastas de alimentos a organizaciones sociales.

En casos con agravantes, la pena puede alcanzar los 5 años de penitenciaría.

La denuncia fue radicada por el también periodista Willian de Lucca quien usó sus redes sociales para congratularse por el dictamen. El

Barros ya había sido condenado por la Secretaría de Justicia de São Paulo a pagar una multa de 32 mil reales (unos 250.000 pesos), pero ahora responderá penalmente.

El delito fue cometido durante una entrevista en 2020, ocasión en la que manifestó lo siguiente: “Tenía que despertarme a las 2:30 am, 2 am, y aún presenciar, donde guardaba el auto en el garaje, un beso francés entre dos 'bigotes', porque había una discoteca gay enfrente. No tengo nada en contra, pero me dan ganas de vomitar, soy gente”. BNarros agregó que en los tiempos en los que ocurría lo relatado, él estaba “recién llegado del interior”, y “dejaba correr” los hechos. Sin embargo, agregó que si afrontara la misma situación en tiempos actuales “les pegaba a los dos”.

Sônia Abrão, comunicadora que le hacía la entrevista, no hizo entonces ningún comentario.

Gilberto Barros es periodista, presentador y locutor. Comenzó su carrera en la radio en la década de 1980 y ganó notoriedad después de hacerse cargo del programa “Sabadaço”, transmitido por la cadena Bandeirantes entre 2002 y 2007. Actualmente, el presentador está lejos de la televisión, pero mantiene un canal de YouTube desde 2017 llamado TV Leão, en el que aborda diversos temas y realiza entrevistas.