Histórica secretaria privada de Tabaré Vázquez manifestó su apoyo a Carolina Cosse

La secretaria privada de “toda la vida” del expresidente Tabaré Vázquez, según la calificaron allegados al círculo más cercano del exmandatario fallecido en diciembre de 2020, se expresó en redes sociales sobre su preferencia a la hora de votar en las internas del Frente Amplio.

Nancy Rey, de 83 años, se desempeñó como secretaria de Vázquez durante su mandato como intendente de Montevideo (1990-1995), durante sus dos presidencias y también acompañó al histórico dirigente político de la izquierda durante varias campañas presidenciales.

“Una gran compañera”, resumió el exministro de Transporte Víctor Rossi, al ser consultado por Montevideo Portal.

El pasado 26 de febrero, Rey, que con sus 83 años es una activa usuaria de la red social Facebook, al menos en el último tiempo, confirmó su apoyo a la precandidatura presidencial de Carolina Cosse.

“A mi edad, con la vida y experiencias vividas, me dejo atrapar menos por las fantasías. Tengo mucho tiempo libre para analizar y cada vez me dedico más a escuchar y menos a hablar. Cuando formo parte de una charla en grupo, trato, sin ofender, de contar cosas que provoquen gracia, porque pienso que vale más una sonrisa que un comentario sobre enfermedades

Trato de no discutir, porque soy apasionada y de sangre aún caliente. Y así, como casi todo este pueblo afortunadamente politizado —ya que la indiferencia alimenta la ignorancia— voy entrando en este año de campañas electorales, propias y ajenas. Me interesa cada vez más el destino de mi país, no por mí, sino por mi hija, nietos y bisnietos. No tengo odios, pero sí memoria y me siguen doliendo los desaparecidos, los detenidos injustamente y profundamente los vilmente muertos en la tortura, los enterrados clandestinamente y para cuyos sepultureros algunos crápulas siguen pidiendo arresto domiciliario. Cada año me siento más libre de expresarme y cada vez analizo lo realizado, los proyectos concretados, así como me producen hondo desprecio las promesas incumplidas, la corrupción desembozada, la indiferencia ante el deterioro de la sociedad. Prefiero un buen pensador a un buen orador”, escribió Rey.

Y añadió: “Elijo para gobernarnos a un realizador, antes que a un soñador, aunque son buenos los sueños si se tiene capacidad e intención de realizarlos. Cada día y cada concreción de obras, me convenzo más, así, en mi soledad y en la introspección de lo vivido, que voy a votar a Carolina Cosse”.

