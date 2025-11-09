Contenido creado por Tomás Gutiérrez
Foto: Gastón Britos / FocoUy
Ahora todo en orden
Hincha detenido y policía herido en enfrentamiento tras partido de Defensor y Nacional
Según Interior, es el único incidente registrado de momento, que ocurrió en las afuera del estadio con hinchas que no entraron.
09.11.2025 20:35
Un policía fue herido y un hincha detenido este
domingo luego del partido entre Defensor y Nacional en el estadio Luis Franzini,
según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a Montevideo Portal
fuentes del Ministerio del Interior.
De acuerdo con la cartera, es el único
incidente registrado de momento, que ocurrió en las afueras del estadio con hinchas
que no entraron.
El hincha fue detenido y el policía “herido
levemente”.
El enfrentamiento fue “disipado rápidamente”. “El
resto todo con total normalidad”, dijeron desde Interior.
