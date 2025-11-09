Policiales

Hincha detenido y policía herido en enfrentamiento tras partido de Defensor y Nacional

Montevideo Portal

Un policía fue herido y un hincha detenido este domingo luego del partido entre Defensor y Nacional en el estadio Luis Franzini, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmaron a Montevideo Portal fuentes del Ministerio del Interior.

De acuerdo con la cartera, es el único incidente registrado de momento, que ocurrió en las afueras del estadio con hinchas que no entraron.

El hincha fue detenido y el policía “herido levemente”.

El enfrentamiento fue “disipado rápidamente”. “El resto todo con total normalidad”, dijeron desde Interior.

