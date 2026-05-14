Hincha de Peñarol condenado en Argentina por llevar un arma al partido contra Platense

Montevideo Portal

Un hombre, hincha de Peñarol, fue condenado este jueves tras ser arrestado el pasado jueves 7 de mayo en Buenos Aires, previo al partido entre los aurinegros y Platense por la Copa Libertadores.

En la intersección de las calles Esmeralda y Lavalle, en el Centro porteño, un grupo de hinchas uruguayos se concentró aguardando la hora del partido. Vecinos de la zona realizaron una denuncia a la Policía por ruidos molestos y consumo de estupefacientes, informó el medio local Noticias Argentina.

Tras esto, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y llevaron a cabo una requisa. Allí, inspeccionaron un bolso en el que se encontraba una pistola calibre 9 milímetros y 50 balas escondidas dentro de una media, por lo que arrestaron al dueño del arma.

La Justicia argentina lo condenó, a través de un juicio abreviado, a tres años de prisión en suspenso por la tenencia de un arma de guerra sin autorización. Mientras se definen las medidas de la condena, el hombre deberá cumplir con prisión preventiva.