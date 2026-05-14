Hincha de Peñarol condenado en Argentina por llevar un arma al partido contra Platense
El hombre viajó desde Uruguay para presenciar el enfrentamiento por la Copa Libertadores y fue detenido por las autoridades argentinas.
Generando audio…
14.05.2026 17:17
Montevideo Portal
Un hombre, hincha de Peñarol, fue condenado este jueves tras ser arrestado el pasado jueves 7 de mayo en Buenos Aires, previo al partido entre los aurinegros y Platense por la Copa Libertadores.
En la intersección de las calles Esmeralda y Lavalle, en el Centro porteño, un grupo de hinchas uruguayos se concentró aguardando la hora del partido. Vecinos de la zona realizaron una denuncia a la Policía por ruidos molestos y consumo de estupefacientes, informó el medio local Noticias Argentina.
Tras esto, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y llevaron a cabo una requisa. Allí, inspeccionaron un bolso en el que se encontraba una pistola calibre 9 milímetros y 50 balas escondidas dentro de una media, por lo que arrestaron al dueño del arma.
La Justicia argentina lo condenó, a través de un juicio abreviado, a tres años de prisión en suspenso por la tenencia de un arma de guerra sin autorización. Mientras se definen las medidas de la condena, el hombre deberá cumplir con prisión preventiva.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]