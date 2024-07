Hijo de Joselo López falsificó firma de superior para cobrar horas extras irregularmente

Judiciales

Tras una demanda impulsada por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), la Justicia condenó por fraude y el cobro de indebido de horas extras a José Ignacio López, hijo del sindicalista y vicepresidente del Pit-Cnt, Joselo López.

Según informó El Observador, López llegó a un acuerdo con el fiscal Leonardo Rosas, encargado de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno.

Tras el proceso abreviado, se condenó al exfuncionario por el delito de fraude especialmente agravado y una pena de 20 meses de prisión que será sustituida en su totalidad por un régimen de libertad a prueba.

Además, se estableció la pena de realizar tareas comunitarias durante cuatro meses, la inhabilitación especial por dos años y una multa de 50 Unidades Reajustables ($ 86.215).

En la acusación, Rosas afirma que López desempeñaba tareas como administrativo grado 1, escalafón C.

Sus tareas comprendían el registro de horas de los funcionarios en planilla, el pasaje de horas extras, así como de horas nocturnas, la respuesta a oficios judiciales, solicitud de vestimenta para adolescentes y materiales de oficina, control de rendición de cuentas de gastos de los funcionarios y acompañamiento a adolescentes en sus salidas del centro.

En esta línea, la jefa del centro breve estadía Tribal de INAU comenzó a sospechar en 2022 que ahora condenado no estaba cumpliendo con su jornada de seis horas diarias, de lunes a viernes.

La denunciante —funcionaria del Inau— señaló en la Justicia que López “presentaba todo tipo de excusas para no cumplir el horario y justificar sus llegadas fuera de hora, teniendo en todo momento el control del libro de asistencias y entradas de la oficina”.

“Presumiendo la existencia de inconsistencias en las marcas, en junio de 2022, la denunciante resolvió efectuar un seguimiento de los horarios que presuntamente había cumplido López, a fin de constatar irregularidades. Durante la revisión, encontró que existían días en los cuales no había concurrido a trabajar y por ende no había firmado el cuaderno de asistencia del personal, pero que aun así había cobrado como efectivamente trabajados. Profundizando la revisión, se pudo comprobar que también en las planillas que López remitía a Protección 24 horas para luego ser enviadas a Tesorería de INAU, figuraban horas extras en su favor, cumplidas en días en los cuales no había concurrido a trabajar o en los que había ingresado más tarde que su horario de ingreso”, señala la acusación del fiscal.

Cuando la funcionaria planteó las irregularidades ante los jerarcas de la institución, se le reclamó que había remitido con su firma planillas con “excesivas horas extras”.

Sin embargo, la denunciante pidió ver documentación y comprobó que la firma no era la suya, sino que “probablemente había sido copiada o incluida con edición digital al pie de las planillas, atribuyendo la autoría a López”.

Aunque no se detalla la cantidad de horas extras o los montos cobrados de forma irregular, el fiscal Rosas remarca que el condenado obtuvo “un enriquecimiento patrimonial” al adulterar los documentos y falsificar la firma de su superior.

López permanecía cumpliendo funciones en el INAU hasta ser condenado este miércoles, pero la condena le impide seguir trabajando en la institución, consignó El Observador.

