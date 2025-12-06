Internacionales

Hijo de Bolsonaro competirá contra Lula en 2026; dijo que tiene la “bendición” de su padre

Montevideo Portal

Flávio Bolsonaro, senador e hijo mayor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, anunció este viernes que cuenta con la “bendición” de su padre para disputar las elecciones de Brasil de 2026 frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Al anunciar su candidatura, afirmó que “cumplirá la misión” de ser candidato en octubre de 2026 para dar continuidad al “proyecto de nación” de su padre, quien lleva 10 días cumplidos de una condena de 27 años de cárcel por golpe de Estado.

“Es con gran responsabilidad que confirmo la decisión del mayor líder político y moral de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de conferirme la misión de dar continuidad a nuestro proyecto de nación”, declaró el primogénito del exmandatario en las redes sociales.

En ese mensaje, habló de la inseguridad pública causada por “narcoterroristas” y del “saqueo” de las empresas estatales, criticó la alta carga de impuestos y la falta de expectativas para la juventud.

El senador y ahora precandidato recibió el respaldo de la cúpula del Partido Liberal (PL), la formación de derecha que lidera su padre y que cuenta con la mayor bancada en el Legislativo, y también de sus hermanos y de la mujer de su padre, Michelle Bolsonaro, quien en los últimos días ha mostrado una voz propia dentro del clan.

El anuncio despeja las dudas en la derecha más radical de cara a los comicios de 2026, en los cuales Lula volverá a ser candidato a un cuarto mandato, encabezando las fuerzas progresistas. De este modo, podría repetirse el escenario de 2022, los comicios más polarizados y reñidos de la historia reciente del país.

Tras esas elecciones, en las que Lula se impuso por una pequeña diferencia de 1,8 puntos porcentuales, Bolsonaro trató de convencer a la cúpula militar para embarcarse en un golpe de Estado, unos hechos por los que acaba de ser condenado a 27 años de cárcel, que cumple en una celda de la Superintendencia de la Policía Federal, en Brasilia.

Los sondeos publicados hasta ahora sitúan a Lula en franca ventaja ante cualquier posible candidato opositor de cara a los comicios del próximo octubre, pero pocas de esas encuestas barajaban a Flávio como el posible abanderado de las fuerzas de la derecha.

Con información de EFE.

