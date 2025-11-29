Hija de escritora uruguaya que era buscada apareció “en buen estado”, informó su madre

Montevideo Portal
La escritora uruguaya Silvia Martínez Coronel difundió que su hija, Julia Clara García Martínez, fue encontrada. La joven, de 25 años, era buscada desde la jornada del pasado viernes.
Desde el Ministerio del Interior se había emitido un comunicado para pedir colaboración a la población.
“Mi hija fue encontrada por la Policía y está en buen estado. Agradezco infinitamente las muestras de solidaridad de todos”, escribió la escritora en su cuenta de Facebook.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]