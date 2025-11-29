Policiales

Hija de escritora uruguaya que era buscada apareció “en buen estado”, informó su madre

La escritora uruguaya Silvia Martínez Coronel difundió que su hija, Julia Clara García Martínez, fue encontrada. La joven, de 25 años, era buscada desde la jornada del pasado viernes.

Desde el Ministerio del Interior se había emitido un comunicado para pedir colaboración a la población.

“Mi hija fue encontrada por la Policía y está en buen estado. Agradezco infinitamente las muestras de solidaridad de todos”, escribió la escritora en su cuenta de Facebook.

