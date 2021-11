Hija de Gabriel Molina elevó una carta al PIT-CNT en reclamo de la pensión alimenticia

Locales

Yanina Molina, hija del presidente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), Gabriel Molina, emitió una carta pública dirigida a la Mesa Representativa de la central obrera PIT-CNT en reclamo de su pensión alimenticia, que dejó de cobrar por parte de su padre. En primer lugar, aseguró que cumplió años el pasado sábado y que dejó de cobrar la pensión alimenticia que le correspondía y que, a su vez, dicha asignación de dinero “nunca respondió a lo que marca la ley como cantidad que me tenía que pasar legalmente”.

“Como es una persona pública, representante de la clase trabajadora y sectores políticos, quiero que se vea que cuando la responsabilidad a cumplir le corresponde, dista mucho de lo que pregona defender a la gente más vulnerable. Soy su hija y necesito trabajo, vivo con mi madre, que es la que lucho y lucha por darme un futuro”, opinó la joven.

En este sentido, la hija del sindicalista explicó que hace esta aclaración “por un compromiso” que se “debe” y que “necesita ser honesta” con quienes —por oír discursos— creen que se los defiende. “Eso es solo discurso”, aseguró.

“Sin otro particular, esta nota me dará tranquilidad y crecimiento personal ya que ha sido una elección de vida para mí como hija. No todo es oro lo que reluce, hay mucho egoísmo y personalismo que se muestra con mi padre. Es un ejemplo claro y preciso”, añadió.

Finalmente, contó que el presidente del Sutel inició en febrero un trámite judicial para que cese el beneficio que recibía sin haber sido notificada. “Eso está en curso para quien tenga alguna duda. No puede tener dos discursos. Ayudar ajenos y tramitar en contra de su propia hija. Saluda muy atte Yanina Molina, quedando a sus órdenes”, concluyó.

